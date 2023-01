Participante da casa de vidro toma bronca de Ana Clara Lima: "a gente tá ao vivo"

Biomédica Paula foi chamada atenção pela apresentadora Ana Clara Lima durante êxtase da entrada na casa de vidro

O anúncio dos quatro participantes da casa de vidro do BBB 23 já marcou o começo do que promete ser um BBB um tanto conturbado. Ao vivo, os participantes tomaram bronca da apresentadora Ana Clara Lima.

Em êxtase, os participantes pulavam e gritava, conversando com a plateia presente no shopping em que se encontra o confinamento, no Rio de Janeiro.

A apresentadora foi pedir para eles se apresentarem, mas a paraense Paula parecia estar em surto, gritando "C**aralhooo!". Firme, a comandante deu um fim na gritaria: "Bicha, a gente tá ao vivo, não fala palavrão!".

Além de ter de chamar os quatro para uma roda, que estavam em transe olhando para as pessoas do lado de fora.

Os quatro participantes são o modelo Gabriel (24), o médico psiquiátrico Manoel (32), a biomédica Paula (28) e a empresária Giovanna (25). Dos quatro, somente dois serão escolhidos pelo público para integrar o time dos participantes do reality. A lista oficial ainda é um mistério.

Veja o vídeo do momento da bronca de Ana Clara: