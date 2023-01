Pai de Bruna Griphao se pronuncia após boatos de que pediu para a Globo interferir no BBB23: "Aliviado"

Pai de Bruna Griphao se pronuncia após boatos; ele passsou o final de semana aflito com a filha

Pai de Bruna Griphão, o empresário Paulo Orphao se pronunciou nesta segunda-feira (23) após o apresentador Tadeu Schmidt interferir nos abusos que a atriz estava sofrendo no BBB23.

"Aliviado. Jogo segue. Muito aliviado", disse ele ao colunista Lucas Pasin, de 'Splash'. Ao veículo, ele também negou que pediu para a Globo tomar uma atitude e defender sua filha.

De acordo com o colunista, ele ficou muito abalado durante todo o final de semana e chegou a ser consolado por amigos próximos - nas redes sociais, ele chegou a se referir a Gabriel Tavares como "abusivo".

A mãe da atriz também contou que passou a noite em claro e aos prantos após ver a filha sofrer na casa do BBB23. Bárbara Grigoradis declarou que não gostou de ver a filha exposta no reality.

"A gente acaba já não enxergando determinadas atitudes, ou não querendo ver. Por isso, chorei a noite toda ao ver o amor da minha vida numa situação dessas. Eu pensei: "Puxa, vida, essa menina sempre trabalhou tanto, desde cedo. Sempre lutou, batalhou, sempre foi muito dedicada". Fico impressionada dela não ter essa visão dela própria", declarou ela ao jornal 'Extra'.

Saiba o que Tadeu Schmidt falou sobre Bruna e Gabriel no BBB 23

Na noite de domingo, 23, Tadeu Schmidt abriu a sua conversa com os participantes com um recado para Bruna Griphao e Gabriel. Ele alertou sobre o rumo do relacionamento deles. “Não é um diálogo, não é para vocês responderem nada, é um toque. Deixa eu falar algumas frases que eu reuni nas últimas horas. Cara de Sapato falando sobre o casal Gabriel e Bruna: 'vocês são um casal muito chato'. Tina falando sobre o mesmo casal: 'vocês dois são tóxicos'. Fora algumas caras incomodadas diante de certas cenas entre Gabriel e Bruna. Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Eu estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde”, disse ele.

E completou: “Quem está envolvido em um relacionamento talvez nem perceba, talvez ache que é normal, mas quem está de fora percebe quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Olha esse diálogo que aconteceu ontem... Bruna falando: 'eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'. Gabriel, numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira, nem de brincadeira. Esse era o recado que eu queria deixar para vocês”.