Pai de Bruna Griphao manda indireta para Gabriel: 'Rodou, playboy'

Pai de Bruna Griphao comemora ao ver que a filha não teve uma recaída com Gabriel durante festa: 'Ufa!'

Pai da atriz Bruna Griphao, Kakau Barra disparou uma alfinetada contra Gabriel na madrugada desta quinta-feira, 26, após o fim da festa do BBB 23, da Globo. Ele gostou de ver que a filha não teve uma recaída em seu relacionamento com Gabriel e continuou longe do rapaz.

“Ufa! Mais uma festa acabou. Rodou, playboy”, disse ele nos stories do Instagram.

Porém, Bruna e Gabriel tentaram se aproximar durante a festa, mas foram impedidos. Larissa apareceu para afastar a amiga do rapaz bem na hora em que eles iam começar a conversar.

Logo depois, a atriz reclamou da atitude de Larissa em uma conversa com Paula. “Ela chega e puxa, ela fica 'não é pra você se aproximar, não é pra você falar'. Não é assim. Já acabou nosso relacionamento aqui dentro. E é isso”, desabafou.

Em outro momento, Bruna Griphao conversou com Gabriel Santana e confessou que tem sentimentos por Gabriel. “Eu me apaixonei muito aqui. De um jeito que eu nem achava que dava. Me apaixonei. Está sendo horrível”, disse ela.

Bruna Griphao revela conversa com psicóloga

Durante uma conversa com Gabriel, a atriz Bruna Griphao relembrou uma conversa que teve com uma psicóloga antes do BBB 23.“Falei que eu tenho um problema com saber o que eu aceito e não aceito e eu não vi nada disso acontecendo comigo. Isso que me assusta”, disse ela. Ao ouvir isso, Gabriel afirmou: “Desculpa”. E ela completou: “Não precisa pedir desculpa. Muita coisa que está errada comigo também. Eu não acho que esse negócio foi só sobre você. Eu acho que eu também estou errada, eu tenho certeza que eu errei. Nós dois”.