O que significa BBB? Entenda sigla do reality global

Em outros países, nome do reality show foi traduzido, já no Brasil continuou em inglês

Sucesso na televisão brasileira e em outros canais do mundo, o Big Brother ganhou apelidos e até mesmo outras versões em seu nome. No entanto, o significado e origem de seu nome não são tão conhecidos pelos telespectadores e fãs do programa, que chega a sua 23ª edição no Brasil, neste ano de 2023.

Big Brother quer dizer, em portguês, "Grande irmão". O nome foi inspirado em um livro clássico da literatura britânica, intitulado 1984. A história foi escrita pelo jornalista britânico Geoge Orwell (1903-1950) que possuía um personagem chamado Grande Irmão, que, na trama, era capaz de ver tudo o que todos os cidadãos faziam e assim julgar suas ações.

Na história, ele narra que uma grande guerra, análoga a Segunda Guerra Mundial, devastou o mundo e reorganizou as nações em um governo totalitário. No mundo sombrio e opressor, todos são vigiados pelo Grande Irmão, uma figura de autoridade suprema que fica espalhado pelas "teletelas", um televisor que pode monitorar, gravar e espionar a população.

O protagonista da trama é Winston Smith. Ele trabalha em um dos quatro departamentos do governo, e sua função é falsificar registros históricos, a fim de moldar o passado à luz dos interesses do presente. Apesar de detestar o sistema, Win evita confrontá-lo. Até que um dia conhece Júlia, funcionária de outro departamento, e se apaixona.

E EM OUTROS PAÍSES?

Em alguns países de língua não-inglesa, o nome foi traduzido, como por exemplo, na Argentina a atração se chama Gran Hermano, e na Itália o programa recebeu o nome de Grande Fratello. No Brasil, apenas o nome do país foi adicionado ao fim do nome em inglês.

O programa está presente em mais de 60 países, totalizando mais de 500 temporadas. No Brasil, o reality show foi exibido pela primeira vez no ano de 2002, pela TV Globo, tendo exepcionalmente duas edições no ano de estreia. Desde então, a atração é anual e acontece no primeiro trimestre do ano.

Apesar de adaptações e mudanças em algumas dinâmicas ao longo dos anos, a essência do programa se manteve a mesma: Cerca de 20 pessoas são confinadas em uma casa, sem contato com o mundo exterior, e precisam eliminar um a um até que um único participante leve para casa o prêmio, escolhido pelo público.