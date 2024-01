O que será diferente na nova edição do BBB neste ano? Entenda mudanças

BBB 24 tem largada marcada para a próxima segunda-feira, 8, e promete mudanças em relação ao ano passado

A temporada do BBB 24 tem largada marcada para a próxima segunda-feira, 8, e já conta com expectativas dos telespectadores. A nova edição do reality show promete algumas mudanças em relação ao ano passado. Entenda o que será diferente na nova edição do BBB neste ano.

Em 2024, o BBB vai contar com um novo formato de votação. Com duas modalidades, cada uma com peso de 50% no resultado, o voto vai acontecer em torcida e por CPF. O reality show também vai ter a votação dividida em duas fases do programa: na primeira, os votos serão para quem deve permanecer na casa; já na segunda, o telespectador vota em quem deseja que seja eliminado.

Os grupos do BBB, Camarote e Pipoca, devem ganhar mais um nicho de jogadores nesta edição, mas a divisão ainda não foi revelada. Entre as novidades, o reality show deve receber a presença de um "invasor" para bisbilhotar os cômodos e as bagunças dos participantes.

Nesta edição, o líder da semana será monitorado a todo momento por inteligência artificial, além de poder comandar a dinâmica inédita Mimos do Líder. Outra gincana que vai ganhar espaço na nova temporada é o Sincerão, substituto do Jogo da Discórdia.

