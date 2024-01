O que aconteceu com o cabelo de Tadeu Schmidt? Apresentador responde

Tadeu Schmidt vira assunto nas redes sociais e até no BBB 24 por causa do seu cabelo diferente. Entenda o que aconteceu!

O apresentador Tadeu Schmidt deu o que falar nas redes sociais por causa do seu cabelo na estreia do BBB 24, da Globo, no início da semana. Ele virou assunto quando os telespectadores estranharam o visual dele, que estava com os fios mais volumosos. Com isso, o cabelo dele foi pauta até no reality show.

Na noite de terça-feira, 9, o humorista Luis Miranda fez a estreia do seu quadro no BBB e comentou sobre o cabelo de Schmidt. “Tadeu está com mais cabelo?”, questionou ele no ar.

Porém, o próprio Tadeu Schmidt negou que tenha feito algum procedimento estético em seu cabelo. Ele contou que apenas fez o penteado diferente do que costumava usar. “Eu parti para o outro lado. Mas é todo meu esse cabelo, juro para vocês. Vocês também adoram uma treta, né?”, brincou ele ao vivo.

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram e fizeram memes sobre o cabelo do apresentador.

Esse cabelo do Tadeu deixou ele a cara do seu Creysson hahaha#BBB24#BigBrotherBrasilpic.twitter.com/QWEaDBUtEa — Mayara Ramalho (@MayaraRamalho89) January 9, 2024

O cabelo do Tadeu tá lembrando o do Alf #BBB24pic.twitter.com/xAzGsFGYOn — PASSADA (@PFrancino) January 9, 2024

Reunião de equipe

O apresentador Tadeu Schmidt teve uma reunião diferente com os diretores Boninho e Rodrigo Dourado, que comandam o BBB 24, da Globo. Os três se encontraram em um restaurante de um shopping no Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira, 9, para conversarem enquanto tomavam um café.

Os paparazzi que estavam no local fotografaram os três conversando na mesa e depois indo embora juntos. Vale lembrar que o BBB 24 estreou na noite de segunda-feira, 8, com 26 participantes.

Nesta terça-feira, 9, o jogo já terá a formação de um paredão triplo e a eliminação será na quinta-feira, 11. O paredão será formado com a indicação do líder e os dois mais votados pela casa.

