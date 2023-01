Novos poderes prometem caos no BBB 23! Confira as novidades do programa

O caos é certo! O BBB 23 recebeu atualizações para trazer mais competitividade entre os participantes

Quase lá! Enquanto a Casa de Vidro dá um gostinho do que virá na edição de 2023, os fãs esperam ansiosamente pela estreia do BBB 23, que prometeu várias atualizações! Algumas das novidades devem mexer com a dinâmica da casa e transformar completamente o jogo.

Duas das surpresas, inclusive, já foram reveladas pela Globo. A primeira delas é o Poder Coringa, uma carta que será leiloada semanalmente, comprada pelos jogadores com lances de estalecas secretos, protegidos pelo confessionário e revelados somente com a arrematação, o que abre espaço para várias intrigas!

As vantagens do cartão ainda não foram reveladas especificamente, mas o candidato que oferecer maior valor terá poderes exclusivos, que devem agitar a casa e se tornar um trunfo extremamente competido entre os participantes do jogo. Vem treta por aí!

Além do novo carão, o líder, que é definido em provas semanais e tem poderes absolutos, também ganha novas vantagens no BBB 23, acima dos benefícios já conhecidos pelo público: dormir em um quarto exclusivo, indicar um brother ao paredão definir, ganhar uma festa temática, se tornar imune e definir quem passará aperto na xepa e quem será seu aliado no VIP.

Nesta edição, o poder supremo também garante o acesso à uma central de controle e o líder pode assistir ao que acontece ao vivo em outros cômodos da casa, além de também ouvir. Mas não para por aí: o todo poderoso poderá saber quantos votos já recebeu para ir ao paredão, além de ter acesso a um botão que pode acordar todos os participantes a qualquer momento.

Apesar das mordomias, o líder precisará usar os poderes de forma estratégica, pois o acesso aos benefícios é limitado, mas uma coisa é certa, as novidades devem mexer com o jogo e levar os participantes ao famoso fogo no parquinho!

Conheça os quatro participantes da Casa de Vidro:

Já definiu seu favorito? Entre os quatro participantes da Casa de Vidro, apenas dois terão a oportunidade de entrar na casa mais vigiada do Brasil e quem faz a escolha é o público! Conheça o perfil de cada um dos participantes!

Giovanna é gamer e empresária, tem 25 anos, é de Campinas e causou polêmica ao chorar durante o confinamento. Paula, é biomédica, tem 28 anos e declarou que precisa entrar na casa para solucionar problemas financeiros. Manoel, tem 32 anos e é médico, especializado em psiquiatria, pretende usar a fama para trazer mais visibilidade à saúde mental. Gabriel tem 24 anos, é de Ribeirão Preto, atua como modelo e já viralizou com vídeos ao lado de famosos.