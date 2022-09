Novidade no BBB 23: Prêmio do reality pode ser alterado com bônus durante o jogo; Entenda

A próxima edição do Big Brother Brasil pode aumentar o prêmio por conta de um bônus durante o reality

E já temos novidades para o BBB 23! Após 12 anos, o prêmio do reality pode ser alterado durante a sua próxima edição. Segundo um comunicado da TV Globo, os participantes da vigésima terceira edição do programa poderão ver o valor final do prêmio mudar ao longo da temporada.

O prêmio do Big Brother Brasil começou com R$ 500 mil. Na quinta edição do programa, o valor aumentou para R$ 1 milhão e em 2010 o prêmio passou a ser de R$ 1,5 milhões. Essa seria a primeira alteração após 12 anos com a mesma quantia dada a todos os vencedores do reality.

Segundo o site Notícias da TV, por cada paredão que o participante voltar, ele ganhará uma quantia, ainda não revelada, que poderá ser acrescentada ao valor final do prêmio. Entretanto, só o vencedor receberá o valor adicional. O texto ainda diz que os 2° e 3° colocado também terão mudanças em suas premiações, que atualmente são de R$ 150 mil e R$ 50 mil.

No comunicado oficial da TV Globo sobre as mudanças do BBB 23, eles ainda deram o dia 16 de janeiro como a possivel data de estreia da mais nova edição do programa que, mais uma vez, será dividido entre pipocas, com pessoas anonimas e camarote, com famosos.

Boninho deixa fãs animados com novidade sobre o BBB23

Recentemente, Boninho usou suas redes sociais para compartilhar uma novidade sobre o BBB 23. O diretor do programa publicou um vídeo onde ele aparece dando um spoiler do que os fãs do reality poderão esperar no ano que vem.

"Vou dar um spoiler pra vocês: eles nem sabem, mas vão querer. O Big Brother vai começar antes, isso vocês já ouviram várias vezes, mas dessa vez vai ser diferente. E vocês vão participar muito", disse ele no vídeo.

