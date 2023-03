No México, Key Alves percebe ausência de MC Guimê e Cara de Sapato no BBB 23

Em 'La Casa de Los Famosos', Key Alves nota que MC Guimê e Cara de Sapato não aparecem nas imagens e outros brothers estão inquietos

No México, a ex-sister Key Alves (23), que está confinada em La Casa de Los Famosos, percebeu a ausência de brothers no reality show da TV Globo na noite de quinta-feira, 16.

Ao ver imagens da casa mais vigiada do Brasil, onde está a mexicana Dania Mendez (31), sem áudio, a jogadora de vôlei notou que nem MC Guimê (30) e nem Cara de Sapato (33) apareciam nas imagens no sofá.

Sem saber da expulsão dos dois do BBB 23, ela comentou: "Ele não está ali. Se fosse uma briga normal, a câmera mostraria eles ali também. Mas não mostrou. [...] Mostrava todos assim, como um 'não creio no que aconteceu'", disse a atleta, encenando a reação dos confinados.

Os participantes de La Casa de Los Famosos ainda perceberam que Amanda (31) e Dania Mendez estavam chorando e que os outros brothers estavam inquietos.

Confira a fala de Key Alves sobre ausência de MC Guimê e Cara de Sapato no BBB 23:

BOM DIA GUSKEY A KEY ALVES JÁ SACOU A. EXPULSÃO DE SAPATO E MC GUIMÊ #teamkey#guskeypic.twitter.com/3tqZyLKNmq — Dougl@$_Mello$_🇲🇽 (@88_dayane) March 17, 2023

BBB 23: Tadeu Schmidt dá recado para Dania Mendez após expulsão de brothers

A noite desta quinta-feira, 16, foi tensa na casa do BBB 23, da Globo. Após MC Guimê e Cara de Sapato terem sido acusados de assédio contra Dania Mendez durante a festa do líder, a emissora tomou a decisão de expulsar os dois da casa.

A decisão foi anunciada ao vivo na TV e pegou os participantes de surpresa. Tanto que Dania, que é a mexicana que está em intercâmbio no Brasil, chorou muito e se sentiu culpada pelo que aconteceu com os brothers. Então, Tadeu agiu e tratou de tranquilizá-la.

Schmidt apareceu ao vivo na TV para explicar que Dania não teve nenhuma culpa na decisão que foi tomada pela equipe do reality show. “O que aconteceu hoje aqui não tem nada a ver com o que você falou, nada. É uma decisão nossa. Uma decisão do programa e não foi tomada por nada que você disse. Essa responsabilidade não é sua, essa culpa não é sua. Fique tranquila. A gente não quer ver você chorar”, afirmou ele.

