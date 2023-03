No México, Key Alves conta mentira descarada: "Vive num mundo inventado"

Participando de novo reality, Key Alves conta mentira e é desmascarada nas redes sociais

Um momento da ex-BBB Key Alves divertiu os fãs nas redes sociais nesta quinta-feira, 16. Confinada no La Casa de los Famosos, reality show no México, ela contou uma história que não é bem verdade.

Na conversa com os participantes, a namorada de Gustavo disse que a música Novinha do OnlyFans estourou e se tornou uma das mais tocadas no Brasil após a sua entrada no reality.

"Tem um música que fala OnlyFans que estourou depois que eu entrei porque eu cantava lá dentro", contou ela para os colegas.

Só que os números não batem com a afirmação da sister. O melhor resultado da música foi inclusive no início de janeiro, antes do começo do programa . Nas redes sociais, fãs riram da declaração da sister e zombaram do comentário.

"Tá birutinha", comentou um. "Pare de mentir", disse outro. "Fonte: vozes da cabeça dela", comentou outro. "Gente, ela vive realmente num mundo inventado na cabeça dela, pelo amor de Deus", disse outro.

Veja:

🚨GRAVE: Key disse que a música ‘Novinha do OnlyFans’ estourou depois que ela entrou no reality #BBB23



pic.twitter.com/Z935sEBpuq — CHOQUEI (@choquei) March 16, 2023

Lexa abre o coração após atitudes de MC Guimê no BBB 23

A cantora Lexa fez um novo desabafo nas redes sociais no início da tarde desta quinta-feira, 16, após ver as cenas do marido, MC Guimê, passando a mão no corpo da mexicana Dania Mendez durante uma festa no BBB 23, da Globo. As imagens do reality show viralizaram na internet e foram alvos de comentários sobre a atitude dele. Então, Lexa decidiu se pronunciar sobre como está se sentindo.

“Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais!”, disse ela.

E completou: “Eu estou arrasada, eu estou no fundo do poço. Estou machucada e não tenho força para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”.