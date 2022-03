No Mais Você, Vyni fala sobre possível paixão por Eliezer: ''Não era isso''

Eliminado, Vyni participou do programa de Ana Maria Braga e explicou amizade intensa com brother na casa

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 09h39

Oitavo eliminado do BBB 22, Vyni (23) participou do café da manhã do Mais Você nesta quarta-feira, 16.

Logo ao iniciar a conversa com Ana Maria Braga (72), o ex-brother mostrou todo sua admiração por ela e fez até um verso para a loira ao vivo.

Após a homenagem feita na hora, Vinícius falou com a apresentadora sobre sua participação no reality e revelou se estava apaixonado por Eliezer(31), brother com quem teve um relacionamento bem próximo na casa.

"Não consigo explicar, existem coisas que por mais que a gente tente, não consegue explicar, a minha amizade com ele é uma dessas coisas, uma coisa assim inexplicável, quando cheguei lá, se você tem uma amizade ela se multiplica e fica cada vez mais forte, acredito que tenha sido isso que possa ter acontecido, mas gente não era isso, foi só duas pessoas que se tornaram muito amigas", esclareceu que não teve sentimento romântico por Eliezer.

Vyni e seu jogo quieto

No bate-papo com Ana Maria Braga, Vyni também comentou sobre ter feito um jogo mais quieto e não ter tido atritos intensos no reality.

O eliminado disse se a amizade com Eliezer o atrapalhou no BBB, já que ele acabou no paredão após o brother colocar Gustavo Marsengo (31) na berlinda, ex-casa de vidro que puxou Vinícius também para o paredão.

"O meu jogo no BBB sempre foi bem simples de ser entendido, eu entrei achando que ia jogar sozinho, de que eu não seria bem aceito, nunca fui bem aceito no mundo, uma pessoa como eu já era acostumado a 'levar' na vida, quando eu entrei ali e fui acolhido foi algo muito novo, aquilo me assustava, acaba que quando você chega em um ambiente que é querido por todos tudo se torna mais difícil, porque meu jogo terminava aonde começava o sentimento de alguém, nunca ia usar o sentimento da pessoa, entrei com a verdade, acabou que sim, a forma como a amizade foi caminhando deu uma atrapalhada nesse jogo", explicou sobre seu jeito.