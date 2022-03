No Mais Você, Larissa explica suas informações falsas no BBB 22: ''Queria dar uma apimentada''

Eliminada com maior rejeição do BBB 22, Larissa explicou sua tática de dar informações falsas para os brothers

Eliminada com a maior rejeição do BBB 22, Larissa Tomásia (25) participou do café da manhã no Mais Você desta quarta-feira, 02.

Durante o bate-papo no programa matinal, a ex-casa de vidro explicou as informações falsas que levou para a casa e esclareceu que tudo não passava de uma estratégia.

"Entreguei umas informações falsas, porque eu queria dar uma apimentada, mas aí eu esqueci de contar pro público que era um tipo de estratégia, o principal esqueci, de contar quando entrei na casa... e convivi com as meninas meu coração amoleceu, acabei criando um vínculo com elas", comentou sobre ter mudado de opinião ao conhecer as sisters.

Larissa Tomásia eliminada com maior rejeição do BBB 22

Sobre o resultado expressivo da votação que a colocou para fora da casa, Larissa Tomásia falou que não deu tempo de ser a pessoa que é fora do reality e que deu azar de ir para a berlinda com duas pessoas fortes.

"Isso não me atinge de forma alguma, eu acredito que eu fui eu mesma, cai no paredão errado com duas pessoas muito fortes, acredito que a rejeição seja por causa disso, desde antes do paredão, pelas minhas visões que eu tinha aqui de fora que Arthur era forte, a Linna era forte, eu cai no paredão errado, duas semanas foi muito pouco pro que eu queria mostrar na casa", declarou.

A ex-BBB ainda explicou o motivo de ter chorado tanto e se sentido culpada com a desistência de Tiago Abravanel (34).

"Eu senti que Tiago tava triste, porque ele abriu o coração, ele é uma pessoa incrível, quando houve a movimentação da votação pra poder me proteger e tudo mais, eu senti que ele ficou muito mal, ele tava ali há um mês, acredito que tenha sido uma decepção pra ele", falou sobre ter recebido proteção dos brothers com menos tempo na casa do que o ator.