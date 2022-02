No Mais Você, Brunna Gonçalves reflete sobre sua eliminação: ''Deveria ter me posicionado''

Brunna Gonçalves falou sobre sua trajetória no BBB 22 e apontou possíveis erros que cometeu para ser eliminada

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 09h39

Eliminada do BBB 22, Brunna Gonçalves (30) participou no Mais Você nesta quarta-feira, 23, para falar sobre sua participação no reality.

Logo de início, a bailarina deixou claro que não se apoiava na quantidade de seguidores na rede social e nem nos fãs de sua esposa, a cantora Ludmilla (26).

"Eu sempre tive meu pé no chão, até falei sobre isso ontem, eu não me segurava nisso, eu sei que o público da internet é diferente do público que assiste Big Brother... As pessoas lá dentro da casa tem medo disso, de como os fãs da Ludmilla iam reagir, eu achei errada essa colocação dele [Arthur] não tinha que ter medo só por causa de meus seguidores, então assim seguidores não quer dizer nada, o que quer dizer é sua trajetória no programa, tenho plena consciência disso tenho consciência do que eu errei", declarou.

Brunna Gonçalves planta?

No programa, Brunna Gonçalves ainda comentou sobre ter sido chamada de "planta" e analisou a situação.

"Eu deveria ter me posicionado mais, eu deveria ter aparecido mais não ficar ali no quartinho no meu comodo, mas lá dentro a gente convive com medos, até medos que a gente não sabia que tinha a gente acaba descobrindo lá, é um jogo muito difícil não sabia o quanto era...", explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

"Já sabia que teria dificuldade de me relacionar com as pessoas, porque eu sou muito quietinha, eu sou boa em conviver, em criar relações eu tenho essa certa dificuldade e também tenho um sério problema em me pronunciar em falar sobre jogo estrategia, a comunicação com as pessoas e criar relações meu posicionamento no jogo seria diferente, eu fui nesse programa pra jogar de forma leve eu sou assim", comentou sobre sua postura "quietinha".

Possíveis indicações de Brunna Gonçalves

No café da manhã do Mais Você, a ex-BBB ainda falou que além de Gustavo Marsengo (31) - indicado por ela para o paredão ao atender o Big Fone - Arthur Aguiar (32), Paulo André (23) e Douglas Silva (33) eram possíveis indicações dela por votarem nela e ameaçarem suas aliadas no jogo.

"Primeiro do jeito que ele chegou no jogo [Gustavo], agressivo, achei desnecessário, já Larissa chegou mais na dela, ouvindo as pessoas, pisando assim em ovos, ele preferiu fazer um outro jogo, que era um jogo muito arriscado, mas não acho errado, é um jogo arriscado, mas só achei o jeito que ele chegou muito desnecessário, poderia ter sido diferente", analisou o ex-casa de vidro.

A bailarina também falou sobre ter sido indicada por Lucas Bissoli (31) por influência de Arthur Aguiar. "Super mega [influenciável], até a justificativa é do Arthur, zero personalidade", falou sobre o líder da semana.