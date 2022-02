No Mais Você, Bárbara Heck dispara sobre sister: ''É a próxima planta''

Após ver críticas dos participantes da casa de vidro, Bárbara Heck deu sua opinião sobre eles

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 10h46

No Mais Você desta quarta-feira, 16, Bárbara Heck (29) analisou sua participação no BBB 22.

Após revelar que ficou chateada com Jade Picon (20) em algumas situações na casa e até devido ao paredão, a loira comentou sobre os episódios que os integrantes da casa de vidro falaram dela.

Sobre ter sido chamada de planta por Gustavo Marsengo (31) e de ter sido acusada de interesseira por Larissa Tomásia (25), por causa de sua amizade com Jade Picon, Bárbara Heck deu sua opinião.

"Eu acho que ela é a próxima planta", disse sobre Larissa. E explicou sua aproximação com a influenciadora no reality.

"Sabia que a Jade tava me falando o que ela queria, não forcei a barra porque não tinha dúvidas da minha aproximação, eu sei que é sincera foi a Jade que se aproximou de mim quando ela colocou no pódio dela e eu não coloquei ela", disse a ex-BBB.

Bárbara fala sobre Gustavo Marsengo

Ao ver um vídeo de Jade Picon e Laís Caldas (30) falando sobre se aproximarem de Gustavo Marsengo, Bárbara Heck ficou preocupada.

"Eu espero que isso não passe de uma brincadeira, chega desse negócio de levar pro cinema, o Vyni, por exemplo, é meu amigo é uma pessoa maravilhosa e eu percebi que a Jade nem no top 10 ela ta dele... mas assim a gente passou do nível do jogo de ter proximidade com todo mundo pra não ganhar voto, então ficar chamando todo mundo pro cinema do líder e coisa e tal... fiquei chateada com isso, não queria cobrar", comentou sobre as sisters estarem combinando aproximação de alguns brothers para não tomarem votos.