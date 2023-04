No 'Encontro', mãe de Domitila opina sobre eliminação dela: "racismo"

Mãe de Domitila disse acreditar que racismo foi fator determinante no último paredão do BBB 23

A mãe de Domitila, Roberta Nascimento, participou do 'Encontro' e afirmou que acha que o racismo foi o fator determinante para a saída da miss Alemanha.

Conversando sobre o problema social muito presente no Brasil, Roberta afirmou:"Eu acho que são muitos valores que a sociedade brasileira tem. Domitila e as outras pessoas negras do programa trouxeram uma proposta inovadora, e as pessoas têm muito medo de mudança. Eu acredito que tem muito a ver com essa força que Domitila tem de colocar as coisas, com essa força com que ela fala o que ela acredita".

"Acho que isso, de certa forma, fez medo ao povo. Acho que aquele povo que acreditava em Domitila votou, mas acho que foi uma questão maior do que o voto. Foi uma mulher negra chegar nas finais, subir ao pódio, e acho que o Brasilão está preparado pra isso", continuou Roberta. Esperançosa por uma evolução do público, ela finaliza: "Eu só vejo dessa forma. Mas quiçá, no próximo ano, chegará lá", disse esperançosa sobre o futuro das edições do reality.

Domitila venceu sem ganhar

A mãe de Domitila se emocionou ao relembrar a trajetória da filha no BBB 23. Ela elogiou o discurso de eliminação feito por Tadeu Schmidt.

Ela afirmou que mesmo eliminada, a filha deixou a competição como "uma verdadeira vencedora".“O discurso de Tadeu sobre a Domitila é uma coisa que emociona muito. E aquele texto que ele fez sobre o fênix, eu chorei muito“, contou.

“Ontem (18), eu entendi a diferença de vencer e ganhar. Domitila não ganhou o BBB, mas Domitila venceu o BBB“, disse a mãe orgulhosa. “Foi uma experiência muito grande pra ela, uma menina negra, crescida na periferia de Recife (Capital de Pernambuco), e que trouxe tanto, tantas discussões né, tantos temas importantes para o Brasil. Eu acho que Domitila é uma vencedora“, afirmou.