No Domingão, Naiara Azevedo se emociona com recado dos pais e é colocada na parede

Eliminada do BBB 22, Naiara Azevedo comentou sua participação no reality e fez revelações

A cantora Naiara Azevedo (32) participou do Domingão com Huck neste domingo, 13, para falar sobre sua participação no BBB 22.

No palco, a sertaneja, que só tinha até então reencontrado a irmã, foi surpreendida ao ter um recado especial dos pais.

"Quando vi que você entrou na casa fiquei assustado, vi que você tava um pouco nervosa, ansiosa, devido a tá sete dias confinada... foi bacana ver seus momentos de alegria de tristeza, você se saiu bem graças a deus e todo mundo aqui fora está pronto pra te acolher", disse o pai.

A mãe de Naiara Azevedo também deixou um recado para a filha. "Queria dizer que eu to morrendo de saudade, esperando pra dar aquele abraço, eu to aqui, sua trajetória foi linda, você mostrou o ser humano que você é", disse ela.

Naiara Azevedo fala sobre os brothers

No palco de Luciano Huck (50), a ex-BBB foi questionada pelos jurados do Acredite em Quem Quiser sobre sua participação.

A influenciadora Thayanara OG(29) perguntou para quem a cantora faria uma refeição especial e para quem ela nem sequer cozinharia.

"Eu acho que eu faria da mesma forma que eu sempre fiz, com muito carinho, foi de coração mesmo, não é sobre como agiram comigo é quem eu sou, eu continuaria da mesma forma, quando eles saírem aqui fora, eles vão ver que gostei de cada um de verdade, eles vão entender, é muito mais do que eles vão sentir, porque agora estou muito feliz", explicou a cantora.

João Vicente de Castro (38) não acreditou muito no papo da sertaneja e perguntou quem ela mandaria para longe, com quem teria uma noite de amor e com quem casaria. "Manda lá pra lua [Jade Picon], a Jade mando pra casa dela, Brunna date rápido, casar com o PA, ele é gato né", falou sobre a influenciadora, Brunna Gonçalves (30) e Paulo André (23).

Naiara Azevedo também falou que não se arrependeu de participar do BBB 22."Com certeza, porque foi um presente, terapia nenhuma não me traria a experiência e a transformação que foi pra mim, na minha vida pessoal, pra mim não tem preço", declarou.