No ''Domingão com Huck'', Paulo André revela que ainda vai participar das olimpíadas: ''O P.A vai voltar para as pistas''

Após Douglas Silva e Paulo André reencontrarem os seus familiares no ''Domingão com Huck'', o atleta fez grande revelação sobre o seu futuro nas pistas

CARAS Digital Publicado em 01/05/2022, às 19h15

Muitos reencontros no Domingão com Huck! Neste domingo, 01, foi ao ar mais um episódio do programa. Desta vez, Luciano Huck (50) começou recebendo a participação dos ex-participantes do BBB 22, Douglas Silva (33) e Paulo André (23). Após reencontrarem os seus familares, o atleta ainda fez uma grande revelação sobre o seu futuro.

Douglas Silva reencontra mãe e irmã

No início, o apresentador mostrou um VT de Douglas Silva reencontrando a sua mulher, Carolina Brito e as duas filhas, Maria Flor e Morena.

Nele, a filha mais velha ensinou o pai a dançar uma paródia da música "Desenrola Bate Joga de Ladinho", que declarava torcida ao ator, enquanto ele estava no confinamento.

No palco, Tati, irmã, e dona Clarice, mãe de DG, entraram de surpresa e deixaram o ator com ciúmes. Enquanto uma abraçou Paulo André, a outra ficou ao lado de Luciano Huck. "Vocês repararam que a Tati foi logo abraçar o P.A e não veio me abraçar", perguntou DG à plateia, em tom de brincadeira.

O encontro de @Silva_DG com sua mãe e sua irmã, no palco do #Domingão. #BBB22pic.twitter.com/mPnzls5R8g — Domingão com Huck (@domingao) May 1, 2022

Paulo André faz grande revelação sobre o seu futuro

Dona Mari e Seu Carlos, mãe e pai de Paulo André, também fizeram o filho se emocionar no palco após fazer participação especial.

"Já dá para perceber de onde vem todo esse afeto e essa alegria (do P.A)", disse Rafa Kalimann (29), convidada de Luciano, vendo a animação do Seu Carlos.

Perdi tudo com o pulinho do pai do @iampauloandre 🥺❤️ pic.twitter.com/MQ3cCAh6rs — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 1, 2022

Em seguida, Paulo André revelou que vai voltar a treinar para as olipíadas. "Eu não me considero um atleta olimpíco, a não ser no dia em que ele (pai) estiver na olimpíada junto comigo e esse dia ainda vai chegar. Então, o P.A vai voltar para as pistas!", contou o atleta, buscando realizar o sonho de Seu Carlos.