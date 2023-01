No BBB 23? Wanessa Camargo deixa fãs eufóricos com vídeo enigmático: "Se prepara"

Cotada para o BBB 23, Wanessa Camargo deixou os fãs animados após postar um vídeo misterioso nas redes sociais

A cantora Wanessa Camargo (40) é um dos nomes mais cotados para fazer parte do BBB 23, que estreia na próxima segunda-feira, 16, e uma publicação da artista deixou os fãs ainda mais esperançosos.

Nesta quarta-feira, 11, a filha do cantor sertanejo Zezé Di Camargo (60) publicou em seu perfil no Instagram um vídeo enigmático, fazendo com que muitos acreditem que ela já esteja no confinamento do reality show.

No vídeo, Wanessa aparece dublando uma conversa com ela. "Se prepara, viu... sei de nada não, mas se prepara... vem aí uma coisa muito forte... não posso dizer mais nada", diz ela. Depois, ela escreveu na legenda: "Se prepara, viu!".

Os internautas ficaram eufóricos com a postagem e já estão na torcida para que a cantora realmente esteja no BBB 23. "Preparada", comentou Camilla Camargo (37), irmã de Wanessa. "Já tenho para quem torcer no BBB23", falou um seguir. "Pelo amor de Deus. Já estou com a ansiedade atacada", confessou uma fã.

Vale lembrar que o elenco da nova edição do reality da TV Globo será anunciado nesta quinta-feira, 12, ao longo da programação da emissora. O anúncio, aliás, será conduzido pelo apresentador Tadeu Schmidt junto de Ana Clara, que volta este ano como uma das apresentadoras da Rede BBB, direto da casa onde os participantes vão morar nos próximos meses.

Confira o vídeo de Wanessa Camargo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!