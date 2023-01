No BBB 23, Amanda se esquece de escovar os dentes, e afirma que sua dupla que a lembrava

Médica Amanda diz que era constantemente lembrada pelo lutador para realizar o hábito de higiene enquanto estavam acorrentados

Amanda Meirelles, do BBB 23, esqueceu de escovar os dentes após o almoço desta sexta-feira, 20. Em conversa com outros brothers, a sister disse que antes era lembrada pelo lutador, Cara de Sapato, com quem estava presa nos primeiros dias de reality, da necessidade do hábito de higiene.

"Eu vou limpar meus dentes. Não escovei. Antes eu tinha o Sapato para ficar falando: 'Vamos escovar o dente'. Ele percebia muito mais o meu bafo. Agora, estou tendo que... 'Putz, esqueci de escovar o dente", contou a médica.

A sister contou que está longe de ser rica e tem R$ 500 mil de dívida de financiamento estudantil.

Amanda vem gerando bastante bafafá aqui fora

O motivo? Um suposto namoro que a médica teria escondido para entrar na casa mais vigiada do país.

Em uma conversa com outros brothers, porém, a médica contou que havia sido traída. "Uma vizinha dele fez um fake e começou a mandar mensagem [avisando] que ele ficava com outras meninas. Aí eu mostrei pra ele, e ele falou assim: 'Não, lógico que não. Nada a ver'. Depois eu recebi todas as conversas. Enquanto ele estava comigo. Fiquei chateada, mas ele me deu a minha 'filha' dois dias antes de vir pra cá, né? A minha cachorrinha", disse a sister em conversa.

No Instagram, a equipe da sister confirmou o fim do relacionamento devido à suposta infidelidade do rapaz. "Viemos por meio desta reforçar que a participante do BBB 23, Amanda Meirelles, está solteira". "Com intuito claro de prejudicar nossa sister no jogo, algumas pessoas divulgaram inverdades a respeito dela, mas ela inclusive já detalhou os motivos do término do relacionamento para os colegas de confinamento"

Seu ex namorado no entanto, nega que uma traição aconteceu: Não houve traição. A partir do momento em que assumimos compromisso, eu só estive com ela” contou em entrevista ao Metrópoles. "A partir de agora estamos solteiros, como ela mesma disse. Desejo a ela muita sorte no jogo ", finalizou.