No BBB 22, Arthur Aguiar completa 33 anos e ganha declaração de Maíra Cardi: ''Eu descobri o amor verdadeiro''

Confinado no BBB 22, ator Arthur Aguiar recebeu uma linda homenagem da esposa, Maíra Cardi, em seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 12h14

Dia de festa na casa do BBB 22! Nesta quinta-feira, 03, o brother Arthur Aguiar está completando mais um ano de vida!

A esposa do ator, Maíra Cardi (38), usou suas redes sociais para mostrar todo seu amor pelo participante confinado na casa mais vigiada do Brasil.

Celebrando os 33 anos do maridão, com quem tem uma filha, Sophia (3), a empresária disse que descobriu o amor verdadeiro e falou da união do casal e fé em Deus.

"Ninguém é feito apenas de qualidades, ninguém é feito apenas de defeitos... Eu sempre fui forte demais, alto confiante demais, segura demais, sempre acreditei em mim, e acreditando em mim eu já apostei todas as minhas fichas em você. Perdi todas elas", começou escrevendo Maíra Cardi na legenda ao postar momentos divertidos e românticos ao lado do amado, como registro do casamento e até a tatuagem que tem com o nome do famoso.

"Depois quando eu não tinha mais fichas para apostar em você, eu resolvi apostar em Deus, não porque eu queria, mas porque era a única coisa que me restava. Até mesmo porque eu não tinha mais fixas para apostar, mas Deus não me pediu nada em troca, ele entrou no buraco que ficou. Deus vem pelo amor ou pela dor, e foi assim eu descobri o amor verdadeiro e descobri o que eu deveria ter feito isso antes. Deixar minha vida nas mãos dele, e não na minha", continuou a ex-BBB.

A influenciadora finalizou comentando de questionamento do público sobre confiança no artista após traições. "Me perguntam: 'Você confia nele? Você não tem medo? Você acredita que ele mudou? Então eu penso, ele? Mas não é sobre ele, é sobre Deus, eu acredito no que Deus preparou para nós! Tenho muita gratidão pela transformação que Deus tem feito diariamente nas nossas vidas! Te amo e estou aqui na tristeza e na alegria acreditando na transformação diária de Deus. Feliz aniversário, meu amor", concluiu Maíra.

Vale lembrar que Arthur Aguiar sobreviveu ao sexto paredão do reality, que eliminou Larissa Tomásia (25). O ator já enfrentou três berlindas no jogo.

Confira a homenagem de Maíra Cardi para Arthur Aguiar: