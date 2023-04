No 'Bate-papo BBB', Domitila recebe convite de Bruno Gagliasso e se choca

Domitila ficou chocada ao descobrir que Bruno Gagliasso a chamou para viajar para local badalado

A sister Domitila mal saiu da casa e já está recebendo convites, inclusive do Bruno Gagliasso. No 'Bate-papo BBB', ela reagiu ao vídeo do ator e ficou chocada.

Em uma filmagem no aeroporto, o marido de Gio Ewbank afirmou: "Domitila, acabei de pousar no rio e descobri que você saiu da casa. Vamos fazer o seguinte? Vai para Noronha, vai. É a melhor coisa que você faz. Tá convidadíssima. Beijo".

"Ali Domi, vamos pra Noronha? É minha convidada! Bjao", escreveu também na legenda. "Eu vou poder ser babá dos filhos dele? Bless. Titi, a titia Domitila está chegando, eu sempre quis te conhecer. Vamos ser miss juntas?", perguntou a miss Alemanha, sonhando com o momento.

Ali Domi, vamos pra Noronha? É minha convidada! Bjao #bbb23pic.twitter.com/1NTQDp25zc — Bruno Gagliasso 🌊 (@brunogagliasso) April 19, 2023

Madrasta de Bruna Griphao?

Apelidada como madrasta de Bruna Griphao pelos brothers,Domitila explicou porque citou tantas vezes o pai da sister nas edições, Kakau Orphão.

Tudo começou quando Domitila afirmou que não havia citado Bruna no jogo da discórdia por conta de um apreço que tinha pelo pai dela, sem conhecê-lo, falando de forma espiritual.

"Quando conheci a Bruna, ela sempre falava que a força vinha do pai. No dia do primeiro Jogo da Discórdia, queria falar coisa ruim para ela, mas ela já tinha sido tão massacrada que deixei. Eu pensava no pai dela", explicou Domi no 'Bate-papo BBB'.

"Porque o pai dela era muito parceiro e sofria com ela. Amo muito meus pais. Eu sentia a presença dele. Ele ama tanto a Bruna que ele tá lá dentro. A interpretação deixa para quem quiser", explicou.