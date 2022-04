Neymar Jr. se emociona com discurso de Tadeu Schmidt no BBB 22: ''Fui aos prantos junto com PA''

Jogador de futebol Neymar Jr. revelou na web que não segurou a emoção com palavras de Tadeu Schmidt na final do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 11h38

O jogador de futebol Neymar Jr. (30), que chegou a comentar alguns momentos do BBB 22 em suas redes sociais, contou que assistiu à final do reality show!

Na manhã desta quarta-feira, 27, em sua conta no Twitter, o craque do PSG revelou que se emocionou com as palavras do apresentador Tadeu Schmidt (47) no discurso final no programa, já na madrugada desta quarta-feira, 27. O ator Arthur Aguiar (33) foi o vencedor da temporada.

O famoso ainda disse que chorou junto com o brother Paulo André (23), para quem declarou torcida na final. Ao falar do velocista, o comandante da atração exaltou as dificuldades em deixar a vida de atleta profissional para enfrentar o desafio.

"Vi a final do 'BBB' hoje (quarta-feira) de manhã e confesso que quando o Tadeu fez o discurso e falou 'é impossível não reconhecer o sacrifício que você fez, para um atleta de ponta ficar afastado…' eu fui aos prantos junto com o PA", escreveu Neymar.

"Quem não se emocionou ou não se arrepiou com o Tadeu cheio de lágrimas nos olhos… boa pessoa não é", comentou ainda.

"Aula de humildade e simpatia", disse ainda Neymar nos Stories de seu Instagram ao repostar publicação do perfil de PA.

Paulo André ficou surpreso ao ver um vídeo em que Anitta (29) aparece ao lado de Jade Picon (20), seu affair no confinamento, no quadro O Brasil Tá Vendo na grande final do programa. Nas imagens, a cantora brincou sobre interesse amoroso no velocista, deixando-o sem graça.

Confira o post de Neymar Jr. sobre a final do BBB 22:

