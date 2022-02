Natália do BBB22 fala sobre seu vitiligo: ''Meu cabelo era brancão''

Em conversa com Naiara Azevedo, Natália do BBB22 falou sobre a doença de pele e revelou como fez para diminui-la

A sister Natália Deodato (22) falou sobre seu vitiligo nesta terça-feira, 01.

Em conversa com a cantora Naiara Azevedo (32), a designer de unhas falou sobre sua doença ter regredido no momento em que se colocou como protagonista de sua vida e contou que já chegou a ter o cabelo todo branco.

"As manchinhas foram sumindo... As das mãos foram as primeiras a sumir, uma 'manchona' que eu tinha na testa foi diminuindo até ficar só uma manchinha bem pequenininha que eu tenho no alto da cabeça. Meu cabelo, por exemplo, era 'brancão' por causa da vitiligo. Aí eu pintava demais o cabelo...", disse a emparedada.

Naiara Azevedo então perguntou se a vitiligo continua regredindo e Natália Deodato disse que as manchas voltam quando ela passa por situações de estresse: "Se eu tiver um pico muito alto de estresse ela aumentam, andam, dão feridas...".

