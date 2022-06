Natália Deodato relata caso de racismo em hotel no México: "Porque eu sou preta"

Abalada, ex-BBB Natália Deodato relata caso de humilhação em hotel em Cancún, no México, e disse que está cansada

Redação Publicado em 03/06/2022, às 09h37

A ex-BBB Natália Deodato (22) usou as redes sociais, na noite da última quinta-feira, 03, para contar uma situação que viveu durante sua viagem para o México.

Visivelmente abalada e com lágrimas nos olhos, a modelo estava cumprindo seu primeiro compromisso internacional após o BBB 22, quando foi acusada de roubo por um hóspede.

A influenciadora explicou que tudo aconteceu quando ela encontrou uma bolsa no saguão do hotel no qual ela estava hospedada."Eu estava no saguão e tinha uma bolsa jogada no saguão e eu peguei com a pontinha da mão e fui levar para o moço da recepção", relatou ela no Instagram Stories.

"Quando cheguei lá tinha um moço e ele começou a gritar falando em outra língua. Eu deixei a bolsa, disse que estava jogada no chão sem ninguém e entreguei. Ele me disse que o cara era o dono. Ele [o dono] começou a gritar comigo e o pior de tudo: porque eu sou preta", disparou ela.

Ele falou que eu tinha pegado, como se eu precisasse pegar as coisas de alguém. Eu falei: pode abrir, vê se aconteceu. Ele abriu e viu que não tinha sumido nada. Ele continuou me acusando. Nunca precisei passar por isso", continuou.

Vale lembrar que essa não foi a primeira experiência ruim da viagem, a mineira também disse que foi impedida de sentar em uma mesa em um restaurante e acredita que tenha sido uma questão racial. "É fod*. Muito fod*. Ainda bem que estou aqui com pessoas maravilhosas", concluiu a modelo.

Natália Deodato relata caso de humilhação em hotel no México: