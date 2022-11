Natália Deodato abre o jogo e admite que queria formar trisal no BBB

Modelo mineira Natália Deodato conta que formar trisal era seu principal objetivo no BBB 22: ''Precisava permanecer no jogo''

CARAS Digital Publicado em 19/11/2022, às 18h51

A modelo mineira Natália Deodato (22) participou do podcast Link Podcast na última sexta-feira (18) e revelou sua estratégia de jogo no BBB 22.

Em papo com o apresentador Lucas Maciel (28), a influenciadora digital foi sincera ao confessar que pretendia formar trisal no reality show da TV Globo com os brothers Eliezer, que atualmente namora Viih Tube, e Maria.

"Meu intuito era criar um trisal: eu, o Eli e a Maria. Era minha ideia. No dia que eu beijei o Eli eu falei: 'Maria, me dá um beijo'. E ela me deu um selinho. Mas ela ficou meio sentida, porque achou que foi escondido. Aí veio o lance da baldada e eu fiquei muito frágil e sensível", disse ela.

Natália ainda analisou que o envolvimento de Eli com ela, provavelmente foi por causa do jogo: "Não tenho dúvidas que foi safadeza, mas foi bastante estratégia também".

A ex-sister também relembrou que Maria foi expulsa por dar uma baldada em sua cabeça. "Maria foi expulsa, fiquei super mal e pensei 'se eu não me segurar, na sétima semana eu que rodo'. Então comecei a ficar com Eli. Isso me tirou um pouco dos votos do peso do Lollipop e consegui ir permanecendo na casa".

Natália ainda contou como se sentiu após a baldada. "Não fiquei triste por ter levado a baldada, o balde foi apenas um adendo. Naquela noite me senti constrangida, perdi meu senso de valor e de merecimento. Aí comecei a ficar triste, a me isolar, a beber mais nas festas", disse.

Confira a entrevista de Natália Deodato:

Natália Deodato esbanja corpão ao surgir dançando

Recentemente, Natália Deodato deixou os fãs das redes sociais babando ao compartilhar um vídeo em que aparece dançando.

A ex-participante do Big Brother Brasil 22 publicou em seu perfil no Instagram um vídeo em que aparece fazendo a coreografia do funk Cara de tralha, de Dj Vitor Lima, em pareceria com Na tralhinha e MC PR, e deixou os fãs impressionados com seu corpão impecável. "Cara de tralhaaaaa. Pós-treino a gente mete dança!", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!