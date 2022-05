Big Brother / Ela chegou!

Nasceu! Lucas Chumbo apresenta a filha recém-nascida

Ex-BBB e surfista Lucas Chumbo mostra as primeiras do rostinho da filha, Maitê, fruto da relação com Monise Alves

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 17h19

Ex-BBB Lucas Chumbo - Foto: Globo / Victor Pollak