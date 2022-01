Nas redes sociais, Anitta fala sobre o BBB22: "Estão com medo"

Anitta usou as redes sociais para comentar sobre o prêmio do BBB22

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 10h25

Como uma verdadeira fã de BBB, Anitta (28) está comentando o reality nas redes sociais, e nesta quarta-feira, 26, a cantora falou sobre os novos participantes do programa.

Segundo Anitta, ninguém conta com o dinheiro do prêmio (R$1,5 milhão), e sim com as oportunidades aqui fora.

A cantora ainda falou sobre o medo dos integrantes do BBB: "É muito fácil entender o que tá acontecendo no BBB. Todas as pessoas viram o linchamento que acontece aqui fora quando alguém erra lá dentro. Está todo mundo com medo disso", escreveu Anitta.

Anitta também falou sobre o valor do prêmio: "1 milhão e meio de reais não tem mais o valor de compra de antigamente. Esse valor já teria que tá o dobro, pra alguém poder tacar o f#da-se pra se arriscar", continuou.

Recentemente, Anitta também falou sobre o participanteRodrigo Mussi (36) nas redes sociais.

Anitta fala sobre o BBB22 nas redes sociais:

É muito fácil entender o que tá acontecendo no BBB. Todas as pessoas viram o linchamento que acontece aqui fora quando alguém erra lá dentro. Está todo mundo com medo disso. 1 milhão e meio de reais não tem mais o valor de compra de antigamente. Esse valor já teria que ta o dobro — Anitta (@Anitta) January 26, 2022

Pra alguém poder tacar o Foda-se pra se arriscar sem ganhador. Ninguém tá contando com o dinheiro do prêmio. Tá contando com as oportunidades aqui fora, logo, não quer ser odiado. — Anitta (@Anitta) January 26, 2022