"Não sei se o Boninho vai me chamar", diz Paulo Vieira sobre o BBB 23

O humorista Paulo Vieira falou sobre a possibilidade do 'Big Terapia'voltar na próxima edição

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 19h10

Paulo Vieira (29) fez muito sucesso com o 'Big Terapia', no BBB 22, e quer voltar para a próxima temporada do reality show.

No quadro, exibido às quartas-feiras, o humorista fazia uma "sessão de terapia" com o eliminado da semana, e divertia o público de casa com suas piadas e comentários sobre os participantes do programa e até mesmo com a Globo.

"Fico feliz demais. O 'BBB' foi uma oportunidade muito boa de crescimento na minha carreira. Sou muito grato", disse ele em entrevista ao Splash.

Paulo também falou sobre a possibilidade de seguir no programa. "Não sei se o Boninho vai me chamar de novo. Acredito que sim, me parece que eles ficaram felizes. Foi um sucesso de audiência e de publicidade. Gerou muitos debates na internet", afirmou.

O humorista ainda disse que além de fazer as pessoas rirem, ele quer causar reflexões. "O que eu quero é, primeiramente, ser engraçado para causar riso em alguém. No Brasil de hoje, uma risada é quase um milagre que acontece. E também propor alguma coisa. De preferência, botar o dedo na ferida e me colocando na roda. Quando eu falo sobre a sociedade, eu estou inserido nessa sociedade, é autocrítica também. O meu humor tem a obrigação de ser propositivo", completou.

Novo programa

Paulo Veira ganhou um quadro no Fantástico. O humorista irá aparecer todos os domingos no Show da Vida com uma versão reduzida do seu mais novo programa. "Avisa Lá Que Eu Vou" é a mais nova série do comediante no canal GNT. No programa, Paulo entrevista pessoas de dez cidades do interior do Brasil.