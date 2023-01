BBB 23: "Não sabem o alfabeto", diz Key Alves sobre Larissa e Bruna Griphao

Key Alves já criou rivalidade com Bruna Griphao após jogo da discórdia e prova da imunidade no BBB 23

As primeiras rivalidades do BBB 23 já começaram a aparecer. Após o primeiro jogo da discórdia, Key Alves criticou e muito Bruna Griphao e Larissa.

Os brothers Fred Nicácio, Gustavo e a atleta conversavam na academia quando começaram a falar da dupla.

"Não consigo conversar com elas. As meninas não sabem nem o alfabeto para conversar. Na prova, dançando TikTok. Aí vem tirar onda com a gente? Ah, me respeita. Fiquei p*ta. Falei para ele [Gustavo]: 'Se quiser, a gente vai nelas'", disse falando da prova da Imunidade em que eles se estranharam.

"O que mais me incomoda, de verdade, é ela [Bruna]. Essa daqui [Larissa] é uma coitada que anda junto com essa aqui", completou.

Com três dias de casa, os ânimos já estão se aflorando com algumas discussões. Gabriel já criticou diversas vezes Marília por ficar se maquiando, Fred reclamou de Tina mexendo em seu prato de comida, entre outros pequenos conflitos. Podemos esperar alguns embates entre os brothers.

Confira o vídeo de Key Alves conversando com Fred Nicácio e Gustavo: