Não foi a primeira vez! Confira brothers que já foram detonados por falta de higiene no BBB

No BBB 24, Leidy Elin chamou a atenção do público ao apontar falta de higiene de Beatriz e Alane

Leidy Elin chamou a atenção do público na última quinta-feira, 15, ao apontar falta de higiene das sisters Beatriz e Alane dentro do BBB 24. Essa, porém, não foi a primeira vez que participantes deram o que falar com os hábitos dentro da casa mais vigiada do Brasil. Confira brothers que já foram detonados por falta de higiene no BBB.

Durante a edição de 2023 do BBB, Bruna Griphao deu o que falar entre os participantes do reality sobre a falta de higiene na casa. Entre os brothers que decidiram dar dicas para a atriz mudar os hábitos no confinamento, Cristian comentou: “É que são várias coisas, Bruna. Tu mastiga coisa do chão”.

"Tá bom, gente, mas isso são coisas que eu sei. São coisas que eu escuto lá fora. Tipo: para de comer coisa do chão, para de roer unha, para de abrir o negócio com a boca. Eu sei. Sou ansiosa, eu tenho um problema moral. Eu preciso estar mastigando alguma coisa”, respondeu Bruna Griphao.

Outra participante do BBB que foi detonado pela falta de higiene no programa foi Daniel Lenhardt. Entre atitudes tomadas durante o confinamento na edição de 2020, em meio à pandemia, o brother segurou uma barata na mão, lambeu chantilly que estava na sua orelha e limpou a boca em rede. "Acho até melhor o Daniel ficar isolado na casa, porque do jeito que é imbecil ele seria contaminado no primeiro dia e espalharia para o Brasil inteiro graças a sua porquice", apontou um internauta, na época.

Na mesma temporada do reality show, Bianca Andrade também virou assunto pela higiene na casa. Durante conversa com finalistas da edição, Rafa Kalimannrelembrou episódio com a artista: "Ela [Bianca] deixou o chão preto. Do jeito que ela entrou, ela saiu. Ela estava no castigo do monstro, não quis falar nada. Eu terminei, foi todo mundo para a sala. Aí eu comentei na sala, falei 'gente, o banheiro vai ficar interditado por uns 10 minutinhos'".

Na última quinta-feira, 15, Beatriz e Alane foram detonadas por atitude no BBB 24. "Tira esse copo daí, porque você colocou na boca e não passou nem água", disparou Leidy Elin após Beatriz beber água de um copo e guardá-lo de volta em armário sem lavá-lo. "Eu também não lavo", contou Alane. "Vou dar um soco na cara de vocês. É só passar uma água para tirar a baba", respondeu a transcista.