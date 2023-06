'Não criei um burburinho por ser ex-BBB', declara a jornalista Juliana Goes

Em entrevista à CARAS Brasil, ex-participante do BBB 8 relembra virada na carreira e conta novos projetos

Empreendedora, jornalista, mãe, mentora e pioneira. Todas essas palavras somam para definir a jornada de Juliana Goes (37), que se tornou nacionalmente conhecida ao ser uma das confinadas no BBB 8, e hoje mira novos caminhos em sua carreira. "Meu intuito sempre foi o mesmo, impactar positivamente a vida de uma mulher, [mas] não criei um burburinho por ser ex-BBB na internet."

Após 15 anos de sua participação no reality global, a influenciadora conta que sempre teve em mente a preocupação de como continuar trabalhando após a onda de fama causada pelo BBB . Em entrevista à CARAS Brasil, Juliana relembra que começou a criar conteúdo também em 2009, e que, na época, trabalhava no YouTube com dicas para maquiagem.

"O YouTube veio para preencher um vazio. Eu queria ajudar as pessoas e eu comecei a ensinar maquiagem, que era o que eu dominava na época", começa. "Eu sabia que a minha fama era uma passagem efêmera, e muitas vezes quando você conquista a conquista é solitário. Você fica blindado. Eu sentia falta de poder ter conexões, e a internet trouxe muitas."

Ela afirma que a participação no BBB a ajudou a criar uma rede de fãs, alguns que a acompanham até hoje, mas que seu intuito sempre foi ajudar outras pessoas através da comunicação. Apesar de ter recebido convites voltados à atuação após o confinamento, Juliana conta que decidiu voltar a morar em Santos, no litoral de São Paulo, e focar no trabalho como jornalista e youtuber.

Apesar de ser grata pela experiência no reality show, a influenciadora diz que não voltaria para uma edição completa, e sim, apenas para algum quadro especial. "Eu tenho muita vontade de voltar para a prova que eu desmaiei e ganhar. [Mas], acredito que eu esteja em outro momento da vida, adoraria apresentar algum quadro ou ser uma repórter."

POR ONDE ANDA A EX-BBB JULIANA GOES?

Juliana ainda conta que decidiu focar a esfera da educação no ano de 2023, começando a explorar seu lado como mentora e treinadora, realizando sua primeira imersão no Japão. Já no Brasil, ela organizou sua segunda imersão, realizada na última semana, e também dedica bastante parte de seu tempo para falar sobre comportamento em palestras e em também nas redes sociais.

Em paralelo ao trabalho como educadora, a ex-participante do BBB também atua como empreendedora. Ao lado de seu marido, ela fundou o aplicativo Zen Club, que foi um dos primeiros a alcançar a escala global no Brasil, atualmente estando em mais de 250 países e contando com mais de 4 milhões de downloads. Além disso, ela também trabalha em sua marca de brincos, a Ornnaly.

Ela também se prepara para a criação de seu segundo livro, cinco anos após do lançamento de seu primeiro projeto autoral, intitulado A Liberdade de Ser Quem Você É, e também idealiza a criação de um reality show que acompanhará uma casa de criadores de conteúdo, para gerar, além de entretenimento, aprendizado. "Ensinar como os criadores pensam, o que comem e onde vivem [risos]."

Juliana ainda diz que consegue enxergar que toda sua carreira volta ao ponto central de incentivar e ajudar mulheres, até mesmo seus hobbies, como a patinação, que já a rendeu medalhas e seu primeiro emprego, aos 14 anos, encaixam em seu propósito. "Tem muito potencial dentro das mulheres que não entregam por não se sentirem prontas, meu movimento é nessa contramão."