Namoro ou amizade? Sarah Aline e Ricardo Alface curtem noite juntos

Fora do BBB 23, Sarah Aline e Ricardo Alface surgem juntos curtindo noite animada

Os ex-BBBs 23 Sarah Aline e Ricardo Alface surgiram juntinhos na noite desta terça-feira, 02. A psicóloga e o biomédico mostraram em sua rede social que se encontraram para curtir uma saída diferente.

Em São Paulo, cidade onde a ex-sister reside, ela e o affair visitaram o estádio do Corinthians para acompanhar o jogo do time e foram tietados por vários fãs.

Além de tirarem fotos com as pessoas que os abordaram no local, Sarah Aline e Ricardo Alface posaram para um clique juntinhos.

Enquanto a moça apareceu dando um sorriso ao ser abraçada por Alface, ele fez carão para o clique. "Jogo é jogo", falou o ex-brother que fez de tudo para movimentar o "game" do BBB 23.

Sarah Aline e Ricardo Alface:

Sarah Aline e Alface curtem show de Ivete Sangalo e recebem benção da cantora

Os ex-BBBs Sarah Aline e Ricardo Alface curtiram uma noitada no último sábado, 30. Desde que deixaram o programa, os dois estão mais juntos do que nunca.

Em um story, os dois apareceram curtindo um funk enquanto as luzes da casa de eventos piscavam. Pouco depois, eles apareceram curtindo o show de ninguém mais, ninguém menos que Ivete Sangalo.

A cantora chegou a elogiar a sister do palco. "Você além de linda é exuberante. Você tem quantos anos?", perguntou Veveta, no que Sarah respondeu 25. "E Facinho, esse louco louco das arábias, essa figura divertidíssima, esse casal lindo. Espero que vocês estejam de casal, se não tão de casal...", disse Sangalo, que nem acabou a frase quando os dois deram um selinho para dizer estarem juntos.

A cantora ainda relembrou a passagem dela pela casa e pediu uma salva de palmas para eles, que eram "corajosos por deixarem o povo curiar a vida deles".

