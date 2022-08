Naiara Azevedo detona reencontro com ex-BBBs: 'Foi me dando azia'

Naiara Azevedo desabafa sobre relação com os ex-BBBs e relembra climão nos bastidores da Globo

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 12h56

A cantora e ex-BBB Naiara Azevedo (32) deu detalhes sobre sua relação com os ex-participantes do Big Brother Brasil 22. Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela relembrou quando precisou encontrar os ex-colegas de confinamento em uma prova do líder da temporada e enfrentou um climão nos bastidores da gravação.

A artista relembrou quando foi acusada de pedir um camarim para si e também declarou que ouviu comentários no camarim ao lado. “Eu sou uma pessoa de poucos amigos, não sou uma pessoa que você vai ver em eventos, camarotes de balada... Se você me colocar para fazer média, as palavras podem sair com muita dificuldade da minha boca, você vê na minha cara que eu não quero estar ali”, contou.

Logo depois, ela disse sobre o clima nos bastidores. “Como que eu ia sentar lá? Já tinha um climão porque tinha umas pessoas que, realmente, eu não estava nem um pouco com vontade de... Não sou falsa, não queria mesmo. Fui me arrumar lá do lado”, declarou, e completou: "As paredes eram finas, de drywall, eu escutei tudo o que eles estavam falando. Não é que falaram mal de mim, mas tipo assim, as coisas que declaravam em entrevista de que estava tudo bem, não era daquela forma".

Por fim, Naiara Azevedo alfinetou: “Aquilo foi me dando azia, e também teve uma situação comigo, que alguns publicaram que eu tinha pedido um camarim separado. Mentira! Então eu vi que alguns estavam, a palavra é biscoitar, querer gerar notícia que não tinha nada a ver".

Assista ao vídeo de Naiara Azevedo com Leo Dias:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!