Naiara Azevedo comenta o seu retorno à casa do 'BBB 22': ''A gente potencializa as coisas lá dentro''

Antes de entrar no palco, Naiara Azevedo participou do ''Aquecimento Rede BBB'' e relembrou seus momentos no reality.

Naiara Azevedo (32), a 3ª eliminada do BBB 22, foi uma das atrações da grande final do programa, disputada por Arthur Aguiar (31), Douglas Silva (33) e Paulo André (23)

Antes de entrar no palco, a cantora participou do "Aquecimento Rede BBB", com Rafa Kalimann e Rhudson Victor, e relembrou seus momentos no reality.

Naiara fala sobre seu retorno no BBB 22

Ao ser questionada sobre como foi estar de volta à casa do "BBB", Por estar no gramado minutos antes da sua apresentação para fazer uma passagem do som, foi questionada sobre como foi estar de volta à casa mais vigiada do Brasil.

"Na hora que eu entrei, é muito estranho perceber o quanto a gente potencializa as situações. Quando estava no reality, tudo parecia tão maior. Os problemas não eram daquele tamanho, realmente a gente potencializa as coisas lá dentro", respondeu a cantora, sendo bem sincera.

Emoção de Naiara após cantar na casa

Sem esperar que ia ficar ficar nervosa, Naiara Azevedo revelou que começou até a tremer após subir no palco do BBB 22.

"É uma emoção muito grande. Estou um pouco trêmula, não imaginei que ia ser dessa forma. Quando vim passar o som, senti uma emoção, mas, agora, veio um lance de emoção, gratidão, déjà-vu".