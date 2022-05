Morre o pai da ex-BBB Linn da Quebrada

Morte do pai da ex-BBB Linn da Quebrada foi confirmada pela assessoria de imprensa dela. Os dois se reencontraram há pouco tempo

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 10h52

O pai da ex-BBBLinn da Quebrada (31), o Sr. Lino, faleceu nesta semana em São Paulo. A morte dele foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. Segundo o jornal Extra, ele faleceu em decorrência de um infarto fulminante.

Lina e o pai se reencontraram há poucos meses após passarem anos sem contato. O momento do reencontro foi compartilhado nas redes sociais em janeiro de 2022, quando ela mostrou uma foto com ele e um vídeo dos dois abraçados e conversando.

“Com vocês, Lina e Lino, frente a frente. Depois de muitos e muitos anos, mais do que eu consigo me lembrar, finalmente nos conhecemos. 2022 começou realmente com tudo! Feliz ano todo pra nós desatarmos”, disse ela, na época.

