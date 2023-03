MC Guimê reaparece e escolhe dois brothers para voltar ao BBB23: "Merecem"

MC Guimê reaparece e escolhe quem merece uma segunda chance; decisão surpreendeu os brothers

Desclassificado do BBB23 após uma série de polêmicas, MC Guimê escolheu nesta quinta-feira, 23, os dois participantes que quer ver de volta ao reality.

Em seu perfil nas redes sociais, ele declarou torcida para Tina Calamba e Larissa Santos. Segundo ele, são as duas que merecem voltar ao programa para uma segunda chance.

O público apoiou as escolhas do cantor. "Tina merecia voltar, mas pelo que tão mostrando o povo quer Key e Fred", lamentou um. "Fas do Guime, vão de volta Lari. Infelizmente a Tina já não tem mais chances de entrar", pediu outro.

Mais cedo, em seu perfil no Instagram, o funkeiro publicou uma selfie e também uma foto exibindo um colar em formato de âncora, com Jesus na cruz, e aproveitou para agradecer todas as mensagens de apoio que está recebendo após todas as polêmicas envolvendo seu nome.

"Primeiras fotos instantâneas depois do confinamento. Independente de qualquer fita, quero agradecer de coração a todas as mensagens de compaixão, força e carinho!", escreveu o artista na legenda da publicação.

ACABOU?

Além das polêmicas envolvendo a postura de Guimê no BBB 23, ao que tudo indica o casamento do funkeiro e Lexa chegou ao fim. A confirmação do término da relação foi dada pelo jornal O Dia, e segundo o veículo, o casal não estaria mais junto após a última crise vivida por ele na semana passada, quando o cantor passou a mão em Dania Mendez na festa do líder.

Lexa ficou devastada ao ver os vídeos na rede social em que o agora ex-marido aparece assediando a mexicana, já que desde que ele foi para o confinamento ela estava torcendo por ele e também puxando torcida. Ela até chegou a revelar através de uma nota ao programa Fofocalizando, do SBT, que teve uma crise de amnésia dissociativa, que é comum em momentos de trauma.