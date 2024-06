Matteus reclama de intervenção exagerada de Bia em foto: 'Cortou'

Exagerou? Após ver fotos postadas por Bia, Matteus reclama de uso excessivo de efeito nos registros; ex-BBB ficou com o rosto alterado

Os ex-BBBs, Matteus e Beatriz Reis além de outros da edição 24 do reallity show, estão curtindo o evento da influenciadora Thaynara OG, São João da Thay, no Maranhão. Aproveitando a passagem pelo local, eles visitaram os Lençóis e os registros postados pela ex-vendedora do Brás deram o que falar.

Isso porque, a comerciante apareceu com um biquíni de morango, fruta que vendia na rua, e fez algumas edições dos cliques. Inclusive, o gaúcho reclamou da intervenção da amiga na imagem em que ele apareceu.

Após fazer seu photoshop e colocar o filtro que mais a favoreceu, Bia acabou causando com o resultado. "Cortou minha orelha, guria", riu Matteus ao ver a modificação feita pela moça com quem ficou confinado no BBB.

É bom lembrar que, nas últimas semanas ele foi para Manaus encontrar Isabelle Nogueira, com quem está vivendo um relacionamento e até a presentou com um anel para oficializar o pedido de namoro. Por lá, ele participou de eventos conseguindo arrecadas toneladas de alimentos.

Boina usada por Matteus no BBB é leiloada por alto valor para ajudar RS

A boina usada por Matteus no BBB 24 foi leiloada no leilão Martelo Solidário para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Além de estar fazendo uma vaquinha, arrecadando alimentos e pedindo ajuda, o gaúcho resolveu doar o item para conseguir mais uma quantia para seus conterrâneos.

Assim como o quadro do cavalo Caramelo, que foi vendido por um valor milionário, o acessório do estudante de Engenharia Agrícola também conseguiu um bom valor para os desabrigados. O item azul, que foi colocado várias vezes em sua cabeça no programa, foi vendido por uma boa quantia. Saiba quanto aqui.