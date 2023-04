Marido de Aline Wirley, do BBB 23, confessa ansiedade para reencontrar a cantora: "Poder abraçar"

Aline Wirley está na grande final do BBB 23, e seu marido, o ator Igor Rickli, está ansiosa para reencontrá-la

Igor Rickli (39) está contando as horas para rever a esposa, a cantora Aline Wirley (41), que está confinada no BBB 23. A artista, vale lembrar, está na grande final do reality show da TV Globo, que acontece na noite desta terça-feira, 25, ao lado de Amanda e Bruna Griphao.

Em seu perfil no Instagram, o ator recordou uma foto em que aparece abraçado com a amada, ganhando um beijo dela no rosto, e confessou que está ansiosa para abraçá-la.

"Não tô acreditando que é hoje!!! Não tô acreditando que vou poder abraçar ela… Tem muito amor e acolhimento aqui pra você, meu amor!!!!", disse Igor no começo do texto.

Depois, o artista pediu para os fãs e amigos seguirem votando para que Aline seja a grande campeã do BBB 23. "E vocês amigos, tão votando aí também? Continua que a gente consegue virar!!", completou ele.

Além do ator, o filho do casal,Antônio (8), também fez um vídeo para pedir votos para a mamãe. "A gente está aqui para pedir para vocês votarem muito na mamãe para ela ganhar esse BBB. Porque já está muito difícil ficar sem ela [...]", disse o menino na gravação.

Aline reflete sobre trajetória no BBB 23

A cantora Aline Wirley é uma das finalistas do BBB 23, da Globo, e está animada no último dia de confinamento. Nesta terça-feira, 25, ela gravou o seu último vídeo de raio-x na atração e refletiu sobre a sua trajetória na atração.

"Meu Deus, nosso último Raio-X! Meu último Raio-X aqui dentro. É surreal pensar que 100 dias se passaram. Não fiz nada aqui dentro sozinha, não fiz. Caminhei ao lado de pessoas incríveis, e, se eu estou aqui hoje, é muito porque vocês acreditaram em mim. Então um dos maiores presentes para mim, para eu poder estar aqui hoje, é também essa conexão com cada um de vocês. Para que tudo o que eu faça aí fora seja da maneira mais honesta", afirmou.

