Maria, ex-participante do BBB 22, alcança 3 milhões de seguidores no Instagram

A atriz e cantora Maria, que foi expulsa o BBB 22, ganhou mais de 700 mil seguidores nas últimas 48 horas

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 19h43

Maria(21) alcançou a marca de 3 milhões de seguidores no Instagram nesta quinta-feira, 17.

A atriz e cantora foi expulsa do BBB 22 na última terça-feira, 15, horas após acertar Natália Deodato (22) com um balde no Jogo da Discórdia, e ganhou mais de 700 mil novos seguidores desde que deixou o reality show.

A artista ainda não voltou a fazer publicações em seu perfil, no entanto, ela gravou um vídeo para o Instagram do BBB e falou com os seguidores sobre como estava se sentindo após ser desclassificada do programa. "E aí, galera? Minhas mariconas, meus queridos e queridas que me acompanharam nessa trajetória muito doida que é o BBB. Só quero passar para dizer que está tudo bem [...]", começou a atriz.

Em seguida, Maria falou sobre as atitudes que teve no reality. "Eu espero poder continuar mostrando a Maria autêntica que eu fui lá dentro e que vocês fiquem sempre com a imagem positiva de tudo que eu fiz de bom. Os erros acontecem, mas eu sei que eles não me definem [...]", acrescentou.

Confira os novos seguidores da atriz e cantora: