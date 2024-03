Márcia Sensitiva faz previsão para Davi após o BBB 24

Futuro bom ou não? Márcia Sensitiva abre o jogo sobre o que vê do futuro de Davi após o BBB 24 e até conta sobre a personalidade dele

A vidente Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre o futuro de Davi após o BBB 24, da Globo. Em uma entrevista no podcast PodDelas, ela contou que o rapaz vai realizar os seus sonhos e ser muito rico.

“Vai ficar rico. Big Brother ou não Big Brother, ele veio para ser rico. Vai ser médico”, afirmou ela. Ao ser questionada se acha que o rapaz tem chance de ganhar, ela confirmou: “Eu acho”.

Então, a sensitiva contou mais detalhes sobre a personalidade de Davi e o futuro dele. “Ele é filho de Nossa Senhora Aparecida, vai ficar rico. Vai ser médico, por que o santo dele é São Lázaro, que é o santo da saúde. Portanto, vai ser aquele médico. Tem tudo para ganhar, está em um ano excelente. A não ser que ele seja expulso. Mas quem escuta e assiste sabe que ele é íntegro”, disse ela.

E completou: “Ele é vítima da sociedade. Ele é peitudo. Ele se coloca. Humilham ele, ele vai e fala ‘o que foi?’. O menino não tem geladeira, não tem fogão. E merece ganhar… Olha que eu sou chata… Pela integridade do cara. Ele dá conselho para aquela menina [Isabelle], também achei que ela fosse ganhar. Não vai ganhar, se perdeu no jogo. A Bia também poderia ganhar”.

Davi chamou Fernanda de falsa

O brother Davi surpreendeu ao chamar rival de falsa na casa do BBB 24, da Globo. Em uma conversa com Matteus na academia, ele contou o que acha de Fernanda e os últimos momentos dela no jogo.

"Ela tá vendo que o jogo dela já ta indo por água abaixo com as pessoas que ela tá jogando. E ela falou comigo ontem que todo dia ela fala isso no Raio-X, do Bin. Que tá esperando só o dia do julgamento dele. E ainda anda com o cara", disse ele, e completou: "Que só vai esperar a resposta do público, que o público vê tudo. Mulher falsa do c******. Falsa".

Inclusive, ele pretende falar dela no Sincerão. "Eu tô só aguardando. Isso aí eu vou usar como argumento. No Sincerão, eu vou usar como argumento", afirmou. Ele ainda disse que acredita que ela quer ir para o grupo deles. "Eu sei o que ela quer que eu faça. 'Fernanda, tem uma cama sobrando lá, dorme lá'. Capaz dela pegar as coisas dela correndo e ir", declarou.

Porém, ele disse que quer desmascarar a sister. "Aí é desmascarar a personagem dela rapidinho. Só que, assim, não vai da minha personalidade fazer isso. Mas se a gente quisesse, desmascarar ela é rapidinho. Mostrar pra ela mesma quem ela é. Pra ela e pras pessoas que jogam com ela", afirmou.