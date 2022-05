Manu Gavassi se reúne com outros ex-BBBs durante evento em São Paulo: ''Um filme de milhões?''

Do BBB pra vida! Manu Gavassi, Bianca, Gizelly, Thelminha e Marcela se reencontram durante evento em São Paulo

Redação Publicado em 26/05/2022, às 09h38

É hora de voltar ao BBB20!

A cantora Manu Gavassi (29) recebeu vários famosos no lançamento de sua nova linha de óculos, na noite de quarta-feira, 25, em São Paulo. O evento promovido pela atriz ocorreu no Branco Espaço e contou com a presença de vários outros Ex-BBBs.

Durante a festa, estavam presentes a campeã da vigésima edição do reality show, Thelma Assis (37), assim como as participantes Gizelly Bicalho (30), Bianca Andrade (27), Marcela Mc Gowan (33), que foi acompanhada da namorada, a cantora Luiza Martins (29).

As ex-BBBs compartilharam os registros nas redes sociais e deixou os fãs eufóricos com o reencontro: "As maiores do Brasil", brincou uma fã nos comentários. "O encontro que eu estava esperando", disparou outra. "Vou passar mal. O maior BBB da história", disse um terceiro.

