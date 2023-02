Mais calma, Tina elogia gesto de Tadeu Schmidt após o BBB23: "Nunca vou esquecer"

Tina elogia gesto de Tadeu Schmidt e explica porque não conseguiu segurar a emoção

Eliminada do BBB23 nesta terça-feira, 7, Tina Calamba explicou porque se emocionou tanto com as palavras ditas por Tadeu Schmidt após sua eliminação. Ainda no palco do programa, ele conversou em dialeto com a sister e a levou às lágrimas.

Agora, mais calma, ela explicou que naquele momento reviu toda a sua história de vida. "Em época de colônias, a gente foi obrigado a não falar o nosso próprio idioma e a buscar outras formas de comunicação. E muito foi perdido, tanto em guerras civis quanto na época em que Portugal passou por alguns países africanos", disse ela.

Angolana de nascimento, ela contou que teve uma criação marcada pela perda do pai. "Eu não tive o meu pai presente na minha criação e a minha mãe era uma pessoa que trabalhava muito, por isso eu passei muito tempo com a minha avó, enquanto ela era viva, e ela pode passar o dialeto para mim", relembra.

Tina contou que não é comum que jovens falem a língua. "Muita gente que é da minha geração não teve essa chance, várias pessoas não falam. Então, acho uma coisa muito bonita e delicada. Tive a chance de aprender e a chance ensinar para as minhas filhas, de poder mostrar para as pessoas que, além do Português, a gente tem oito, nove idiomas dentro de Angola, o que é uma coisa muito rica de preservação e cultura", defendeu ela.

A sister ainda rasgou elogios para a sensibilidade que Tadeu Schmidt demonstrou naquele momento. "Quando Tadeu falou e eu o cumprimentei também no meu dialeto foi uma forma de honrar a minha família. E eu estava à frente de uma identidade: Tadeu é minha referência do Jornalismo. Então, eu cumprimentei-o como identidade, me apresentei ao Brasil em um outro idioma, e é isso que eu quero passar. Me senti muito grata por, em pouco tempo, ele ter conseguido falar essas palavras. Mexeu muito comigo porque é um dialeto muito difícil, mas traz um sentimento muito grande quando alguém aprende e você consegue se conectar. Isso é mágico. Naquelas palavras, ele falou que eu era muito especial e me agradeceu. “Muito obrigada pela jornada, muito obrigada por ter te conhecido, muito obrigada por ter sido uma sister”. É uma palavra pequena, mas com significados muito profundos, por isso eu me emocionei. Nunca vou esquecer!", declarou ela.

Fred Nicácio e Key Alves detonam Larissa, entenda!

Após a eliminação de Tina no último paredão, os brother se reuniram durante a madrugada de terça-feira, 8, para falar sobre o jogo, mas a conversa de Key Alves, Fred Nicácio e do fazendeiro Gustavo deixou a web perplexa.

Na ocasião, Gustavo e Key acusaram a sister Larissa de dar em cima do cowboy, inclusive, alegaram que a educadora física observava o fazendeiro enquanto ele tomava banho. Fred concordou e fez uma paródia da música Pura Emoção, de Chitãozinho e Xororó, chamando Larissa de “piranha”, mais tarde, Key Alves comentou que "estava sentindo cheiro de cachorra", se referindo a Larissa, e os xingamentos causaram comoção na web, que pediu mais respeito pela sister.