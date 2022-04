Maíra Cardi se emociona com a recepção de Paulo André ao Arthur e presenteia o filho do atleta: ''É de coração''

Nas redes sociais, Maíra Cardi revela estar feliz com a amizade entre Paulo André e Arthur Aguiar e decora o quarto do filho do atleta olímpico, como forma de agradecimento

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 22h12

Maíra Cardi (38) está muito feliz com a amizade entre Arthur Aguiar (33) e Paulo André (23)! Em seu perfil do Instagram, decidiu agradecer o atleta pelo carinho com o seu marido.

Nos vídeos, Maíra se emociona ao comentar sobre reação de Paulo André após o ator retornar do Paredão Falso:"Ontem eu fiquei muito emocionada com a volta do Arthur e maneira com que o P.A gosta dele, de coração, de amor genuíno. E aquilo encheu meu coração de uma maneira... ele tão bom e, obviamente, naquele momento em que o Arthur estava se sentindo inseguro, receber esse amor, receber esse colo, é impagável".

"Ele é tão bom, aquele rapaz... E, obviamente, para aquele momento onde o Arthur estava se sentindo inseguro, receber esse amor, receber esse colo, é impagável", completou a influenciadora digital.

Como agradecimento, Maíra irá decorar o quarto do PAzinho

Um tempo depois, Maíra Cardi passou a relembrar quando esteve grávida de Sophia, sua filha com o ator, e que isso mudou muita coisa em sua vida. Nisto, decidiu dar um grande presente ao filho de Paulo André, como forma de agradecimento.

Pedindo ajuda a patrocinadores, Maíra irá decorar o quarto do filho de P.A: "Resolvi presentear vocês também com carrinho de bebê, cadeirão para comer, cadeirinha de carro..."

"Amor não se paga, carinho não se paga, amizade não se paga, mas eu sou assim. Eu sou uma pessoa grata e todo mundo que faz algo pra mim, eu penso de que maneira eu posso retribuir. Eu quis dar e é de coração", finalizou a influenciadora.