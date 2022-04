Maíra Cardi responde crítica de Cintia Dicker ao Arthur Aguiar detonando Pedro Scooby

Em seu perfil no Instagram, Maíra Cardi responde vídeo de Cintia Dicker criticando Arthur Aguiar

07/04/2022

Hoje à noite, 07, Maíra Cardi (38) respondeu à crítica de Cíntia Dicker (35) ao Arthur Aguiar (33)! Mais cedo, a modelo decidiu gravar um Stories no Instagram, confessando que não teria paciente de ficar se explicando caso a situação acontecesse com ela. Além disso, ela defendeu o marido, afirmando que Scooby "não fez nada".

"Pedro é muito paciente. Só isso que eu tenho que dizer. Não ia dar conta de ficar me explicando, não. O menino não fez nada. Que loucura", disse ela no vídeo.

Maíra Cardi responde detonando Pedro Scooby

Nos stories, Maíra rebateu Cintia Dicker, alfinetando a postura aérea de Pedro Scooby (33): "Vendo agora o vídeo da Cintia, ela falou o quanto o Pedro foi paciente na conversa com o Arthur e eu sou obrigada a concordar com ela. Realmente ele foi paciente. Sabe por quê? Eu tava assistindo e foi me dando uma agonia porque o Arthur falava de um assunto, ele falava de outra coisa completamente aleatória".

"O Arthur até parava, olhava pra cara dele (e falava): 'Eu não tô falando sobre isso, nem perguntei disso, tô de boa em relação a esse assunto'. Ele (Scooby) tentava mudar o foco pra ver se mudava o assunto, porque tava feio ali pra ele. O Arthur insistia, perguntava, ele falava de outro assunto aleatório. 'Mas eu tô falando de lilás, Pedro.' E o Pedro falava de amarelo", continuou a mulher do ator.

A ex-BBB finalizou sendo irônica: "Se bem que o Pedro é bom em falar de assunto aleatório, às vezes nem tenha sido proposital. É que ele é bom em falar de assunto aleatório, além da paciência que ele teve tentando explicar o inexplicável. Cíntia, você tem razão".