Maíra Cardi publica os áudios, em que Arthur Aguiar agradece Lexa por revelar traições

Após revelar que foi Lexa quem revelou as traições de Arthur Aguiar, agora, Maíra Cardi publica os áudios do marido à cantora

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 21h25

Após ter revelado que soube das traições de Arthur Aguiar (33)por Lexa (27), Maíra Cardi publicou o áudio que o marido enviou para a cantora, no qual a agradece por ter ela ter contado sobre a infidelidade.

No story do Instagram, a empresária mostrou os áudios de Arthur que foram enviados para Lexa no WhatsApp: "Talvez você não saiba, não tenha essa sensação, mas tenho uma gratidão, por incrível que pareça, pode parecer estranho, por você ter contado para a Maíra. Eu estava totalmente desconectado de mim mesmo. Óbvio, tanto que estava fazendo uma monte de coisa totalmente sem noção. Era quase que normal estar explanado assim. Para você ver o tamanho da desconexão. Eu te agradeço bastante por você ter falado com ela, porque isso foi o pontapé inicial para vários desdobramentos"

"Óbvio que tiveram desdobramentos que não foram legais e desdobramentos muito legais. Mas no saldo geral foi muito positivo para mim. Porque isso me permitiu passar por um processo muito necessário para mim, para que eu pudesse enxergar e trabalhar várias questões dentro de mim, do passado, da minha infância. E para que eu tivesse um encontro muito genuíno com Deus. Falava muito de Deus, mas não tinha muito de Deus dentro de mim. Queria muito te agradecer", finalizou o ator.

No Twitter, a cantora também comentou o caso, relatando que não pensou duas vezes em contar para sua amiga de longa data, quando descobriu que Arthur Aguiar estava sendo infiel e citou o áudio enviado por Arthur: "Dei apoio para ela e no desenrolar de tudo eles voltaram. Eu, automaticamente, me afastei por não me sentir confortável com toda a situação? Passou um tempo e há uns 5 meses atrás recebi uma mensagem do próprio Arthur Aguiar me agradecendo por ter falado. No áudio, ele falou que através da minha revelação ele pode se tornar uma pessoa melhor, mais próxima de Deus e que entendia todo os erros dele. Agora, eu e Mayra Cardi estamos próximas novamente".

Quem você quer que saia no 5° paredão do BBB 22? Brunna Gonçalves

Gustavo Marsengo

Paulo André

Confira as postagens:

Galera, vi que estão me marcando em algumas postagens em relação a @mayracardi e @Aguiarthur … eu sempre fui MUITO amiga da Maira e como amiga quando descobri na mesma hora contei. A história explodiu e eu sempre fiquei na minha… (continua) — Lexa (@LexaOficial) February 22, 2022

(Cont) Dei apoio pra ela e no desenrolar de tudo eles voltaram e eu automaticamente me afastei por não me sentir confortável com toda a situação… Passou um tempo e há uns 5 meses atrás recebi uma mensagem do próprio @Aguiarthur me agradecendo por ter falado .. ( cont ) — Lexa (@LexaOficial) February 22, 2022

No áudio ele falou que através da minha revelação ele pode se tornar uma pessoa melhor, mais próxima de Deus e que entendia todo os erros dele… Agora eu e @mayracardi estamos próximas novamente, eu torço todos os dias pela felicidade dela, e eu senti que ele foi sincero no áudio — Lexa (@LexaOficial) February 22, 2022