Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, ameaça expor segredo de Bruna Marquezine

Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, ameaçou contar segredo de Bruna Marquezine após a atriz curtir post criticando o ator

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 09h52

Após Bruna Marquezine (26) curtir um post nas redes sociais, Maíra Cardi (38) se pronunciou por meio de um comentário em perfil de fofoca.

Na semana passada, a atriz curtiu um post no Twitter que dizia: "Eu pagaria muito dinheiro pra nunca mais ver nada sobre o Arthur Aguiar e a mulher dele".

Após a curtida de Marquezine viralizar, a influenciadora digital se defendeu e defendeu o marido Arthur Aguiar (33), confinado no BBB 22, e ameaçou até expor segredo de Bruna.

"Eu falo o que acho… Quero saber quanto ela quer pagar pelo meu silêncio do que ELA SABE que eu sei sobre ela! Quem tem telhado de vidro NÃO abre a boca nem curte NADA! Mais aceito o dinheiro dela para CONTINUAR quieta como estive até agora, tudo que ela me pagar eu faço doação IMEDIATA para igreja Lagoinha Já com pedido de perdão a Deus por ter aberto a boca contando as coisas da vida dos outros , mas é que sou ser humano cheia de erros e tem coisa que não estou com espírito tão elevado assim e peco, não é sempre que sou capaz de dar a outra face! Me chama aqui @leodias ou será que a Lagoinha vai ganhar um pix?", disse Maíra em postagem no perfil Boxixou.

Bruna Marquezine não se manifestou sobre o assunto, mas curtiu um novo tweet que dizia: "Alguém avisa para Maíra Cardi que chantagem é crime, que ficar pedindo dinheiro na internet pra não contar uma fofoca sobre alguém é considerado chantagem.... E que o crime aumenta quando praticado pelas redes sociais!! @BruMarquezine cabe um processo né", escreveu uma internauta.

"Ninguém é superior que ninguém. E eu tô ótima. Graças a Deus nunca estive melhor. Só tô entendendo se o processo vai ser necessário mesmo", disse ainda em resposta a hater.

Famosos declaram torcida para os brothers no BBB 22

Nas redes sociais, famosos dividem opiniões na torcida para os brothers Arthur, Douglas e Paulo André, e estão fazendo campanhas para seus participantes favoritos. Vale lembrar que o vencedor será o primeiro vindo do grupo Camarote.

Confira o post de Maíra Cardi sobre Bruna Marquezine:

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André disputam a preferência do público na final do BBB 22. Um deles levará o grande prêmio de R$1,5 milhão na próxima terça-feira, 26.