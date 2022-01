Maíra Cardi é interrompida por Sophia ao tentar gravar vídeo para Arthur Aguiar: ''Desisti''

Com Arthur confinado no BBB22, Maíra Cardi tenta fazer o 'vídeo do anjo' e Sophia não deixa

Maíra Cardi (38) conseguiu encantar e divertir muito as redes sociais ao mesmo tempo nesta quinta-feira, 27.

Com Arthur Aguiar (32) confinado no BBB22, a musa fitness deveria deixar gravado um recadinho para ele assistir no almoço do anjo.

Ela estava tentando fazer a filmagem, que contava com a presença da filha do casal, Sophia (3), só que a pequena não estava colaborando!

No Instagram, a influenciadora publicou o registro com as interrupções da herdeira e arrancou gargalhadas.

“Essa foi minha quinta tentativa da gravação do anjo para o Arthur… No caso, desisti! Se eu não aparecer no anjo foi isso que aconteceu [risos]”, explicou no começo da legenda.

“Te amo, Sophia. A Globo está perdendo seu talento”, brincou a mãe-coruja ao final.

