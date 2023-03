Maíra Cardi declara apoio a Lexa em meio a polêmica com MC Guimê

'Ninguém ouve nossos gritos', escreveu Maíra em publicação de apoio para a amiga

Maíra Cardi (39) apoiou sua amiga e afilhada de casamento Lexa, após recente polêmica envolvendo o marido da cantora, Guimê, no Big Brother Brasil 23. O artista passou a mão no corpo da mexicana Dania, que entrou recentemente no reality em uma dinâmica de intercâmbio de programas.

No texto de apoio para a amiga, Maíra começou: "Eu sou madrinha de casamento dela! A gente sonhou juntas, chorou juntas! Pensei em não falar, afinal, somos amigas e o que temos para falar já falamos em off"

Maíra também falou sobre como a fama, segundo ela mesma, acaba tornando as situações mais doloridas: "No fim, o palco as vezes só machuca. Muitas opiniões, palavras duras, tudo machuca". "A Lexa foi a peça mais importante do meu acordar em off, e mesmo no olho do furacão, e que furacão, ela nunca deixou de estar comigo independente das minhas escolhas com o que chegava até mim", continuou.

"Um casamento se compõe de tantas coisas além do amor! Os problemas de pessoas públicas é infinitamente maior do que quando não temos fama. Não porque dói mais ou porque erramos mais, mas porque fazemos tudo que todos fazem sobre um grande palco. Ninguém ouve nossos gritos, ninguém enxuga nossas lágrimas, ninguém paga nossas contas, e no fim, só quem sabe de verdade se dá conta ou não é o dono da vida, que por um acaso só se vive uma vez!"

A influenciadora também explicou os motivos que a levaram a escrever a mensagem em suas redes sociais: "Resolvi deixar gravado aqui o meu amor eterno por você e dizer que estou junto de pé ou sentada no chão, sorrindo ou chorando. E com ou sem aprovação pública de suas decisões, eu te amo", se declarou à amiga.

Internautas acusam cantor de assédio

Após a polêmica, por ter feito o ato sem o consentimento da estrangeira, muita gente vem comentando que a atitude do funkeiro é assédio e que por isso, ele deveria ser expulso da casa. "Gente, o que o Guimê está fazendo tem nome e é assédio", disse uma telespectadora.

Mais gente ficou inconformada com a situação de Dania na casa. "É sério que a Globo vai passar pano pra assédio? E se fossem Alface e Black no lugar de Guimê e Sapato? A Dania nunca mais vai querer pisar no Brasil", questionaram.