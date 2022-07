Magérrima, ex-BBB Eslovênia usa macacão coladinho no corpo

Ex-BBB Eslovênia exibe suas curvas impecáveis ao usar macacão justíssimo durante dia de exercícios

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 11h09

A ex-BBB Eslovênia caprichou na escolha do look para fazer exercícios físicos. Ela apareceu com um macacão azul justíssimo ao corpo ao posar em uma sala de atividade física nesta semana.

Nas fotos, a musa deixou à mostra seu corpo sarado e magérrimo, e ainda ostentou seu decote ousado.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da morena. “Belíssima”, disse um seguidor. “Gata”, comentou outro. “Toda perfeitinha”, comentou mais um.

Tadeu Schmidt fala sobre Eslovênia após o BBB 22

Em entrevista ao podcast Fim de Expediente, da rádio CBN, o apresentador Tadeu Schmidt relembrou qual foi a sua primeira impressão sobre a ex-BBB Eslovênia. “A Eslovênia é divertida demais, uma menina simpática e tal… Quando ela chegou [no reality], foi a primeira pessoa a entrar na casa, eu olhei e falei: ‘que menina bacana, essa menina é a favorita”, disse.

Porém, ao longo da entrevista, o jornalista revelou que acabou mudando de opinião sobre quem seria o vencedor/a da edição. “Depois tive vários favoritos. O fato é que cada dia a gente acha que um é o favorito. Aquilo vai mudando com o decorrer dos dias. O fato é que é difícil prever, logo no começo, quem vai ganhar”, explicou Tadeu.