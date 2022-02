Mãe de Tiago Abravanel mostra apoio ao filho após desabafo no 'BBB22': ''Com você até o fim''

Cintia Abravanel postou algumas fotos ao lado dos filhos após desabafo de Tiago Abravanel no 'BBB22'

Cintia Abravanel (58) usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 1, para mostrar seu apoio ao filho, Tiago Abravanel(34), que está no BBB22.

O brother fez um desabafo sobre sua família e revelou para alguns participantes do reality que não é próximo da família de seu avô, Silvio Santos (91).

"A minha relação de família com o lado da família do meu avô praticamente não existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve, mas já me machuquei muito", confessou ele.

Após a repercussão do comentário, Cintia compartilhou em seu perfil no Instagram algumas fotos ao lado de Tiago e das duas filhas, Ligia e Vivian, e mostrou que está do lado do herdeiro. "Tô com você até o fim #união, #família #filhos", escreveu a artista plástica.

O desabafo

Tiago Abravanel surpreendeu alguns brothers ao falar sobre sua relação com a família do lado de seu avô. O apresentador confessou que eles não são perfeitos como muitas pessoas pensam.

"Por mais que as pessoas idealizem, por mim, a família capa de revista não é real. Dói eu ter a notícia que um primo meu nasceu pela revista e não por uma ligação. E não foi por falta de tentativa. Sempre me coloquei a disposição", falou ele, que ainda relembrou suas festas de aniversário sem a presença de Silvio Santos. "[...] Tirando meu aniversário de 1 ano, que tem foto dele comigo no colo, meu avô nunca foi numa festa de aniversário minha", lamentou.

